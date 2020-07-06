Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları)... - Son Dakika
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları)...
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor.
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor."
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6.07.2020 21:39:04. #1.13#
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