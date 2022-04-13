Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

13.04.2022 10:43
Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Sakarya'da bir mahalleyi ziyareti esnasında küçük yaşlardaki bir çocuğun Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı görünce koşup sarılması ilgi çekti.

Sakarya'da bir mahalleyi ziyareti esnasında küçük yaşlardaki bir çocuğun Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı görünce koşup sarılması ilgi çekti.

Vali Kaldırım, Adapazarı ilçesi kırsal Aşırlar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Mahallede bulunan gölet etrafında incelemelerde bulunan Kaldırım, çalışmalar hakkında Muhtar Ahmet Açıkgöz'den bilgi aldı.

Burada çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kaldırım, kitap okumalarını tavsiye ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Sakaryalı küçük Ahmet'in Vali Kaldırım'a sevgisi ilgi çekti

Mahalle güzergahında bir aileyi gören Kaldırım, yolda aracını durdurdu. Aracından inen Vali Kaldırım'ı karşısında gören küçük yaşlardaki Ahmet de kollarını açıp koşarak sarıldı.

Vali Kaldırım'la top oynayan Ahmet, ayrıca aldığı hediyenin mutluluğunu yaşadı.

YORUMLAR
500
Kış uykusundan uyanan ayı kamerada Kış uykusundan uyanan ayı kamerada

Çetin Oktay Kaldırım, Ahmet Açıkgöz, Sakarya, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
10:32 Umutları da evleri de kül oldu! Tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri para çıkan yangınla birlikte yok oldu
10:29 Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı
10:26 Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı! Geliri sokak hayvanlarına adandı
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:49:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement