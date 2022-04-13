Sakarya Valisi Kaldırım kırsaldaki mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya'da bir mahalleyi ziyareti esnasında küçük yaşlardaki bir çocuğun Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı görünce koşup sarılması ilgi çekti.

Vali Kaldırım, Adapazarı ilçesi kırsal Aşırlar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, talepleri dinledi.

Mahallede bulunan gölet etrafında incelemelerde bulunan Kaldırım, çalışmalar hakkında Muhtar Ahmet Açıkgöz'den bilgi aldı.

Burada çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kaldırım, kitap okumalarını tavsiye ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Sakaryalı küçük Ahmet'in Vali Kaldırım'a sevgisi ilgi çekti

Mahalle güzergahında bir aileyi gören Kaldırım, yolda aracını durdurdu. Aracından inen Vali Kaldırım'ı karşısında gören küçük yaşlardaki Ahmet de kollarını açıp koşarak sarıldı.

Vali Kaldırım'la top oynayan Ahmet, ayrıca aldığı hediyenin mutluluğunu yaşadı.