Sakarya Valisi Kaldırım sağanaktan etkilenen Kaynarca ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Müezzinler, Güven, Kulaklı ve Hayaller mahallelerindeki bazı yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde su baskınları oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki