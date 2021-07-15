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Sakarya Valisi Kaldırım: "Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz" - Son Dakika

Sakarya Valisi Kaldırım: "Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz"

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:26
Sakarya Valisi Kaldırım:

İstanbul'da 5 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul'da 5 yıl önce Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Serdar Gökbayrak, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün 5'inci yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da bir dizi program gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk olarak 15 Temmuz gecesi şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Aydın Kutlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya protokolü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş sonucu şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı, Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı diledi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehidin annesi Ferdane, eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi.

"Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz"

Şehit Gökbayrak'ın mezarı başında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimizin kabrinde bir araya geldik. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Türk tarihi bu tür hadiselerle, bu tür ihanetlerle ve bunun yanı sıra şanlı geçmişiyle, şanlı dönüm noktaları ve kahramanlıklarıyla doludur. Bu asil millet, tarihin her döneminde var olmuş bugüne kadar gelmiş bugünden sonrada ebediyete kadar var olacak, yaşayacaktır. Bize çok büyük bir sorumluluk ve büyük bir emanet bıraktılar, bunun bilincinde olarak İnşallah ona göre çalışacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Bu aziz toprak parçasını ve bu aziz milletin şanına yaraşır şekilde temsil ederek ona göre çalışacağız. Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Onun için bir çalışıyorsak on çalışmak düşer. Tabii biz Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Hepimizin geçmişine bakarsak şehitler var, hepimizin dedeleri veya soyundan birileri şehit oldu. Biz böyle bir milletiz. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız ama karşımıza çıktığı zamanda bu millet nasıl cevap vereceğini göstermiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonradan da gösterecektir. Bu ruh, bu damar millette vardır ve yaşamaktadır, İnşallah ilelebet yaşayacaktır". - SAKARYA

Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz
Sakarya Valisi Kaldırım: Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Sakarya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Kaldırım: 'Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyoruz' - Son Dakika


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