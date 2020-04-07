Sakarya Valisi Nayir Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı - Son Dakika

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Sakarya Valisi Nayir Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı
6 saat önce
Sakarya Valisi Nayir Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı.
Sakarya Valisi Nayir Artık ikna zamanı geçti, ceza zamanı başladı
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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