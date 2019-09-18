Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'den "Gaziler Günü" mesajı
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Sakarya Valisi Nayir'den "Gaziler Günü" mesajı

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Nayir'den

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, vatanın her karış toprağında terlerini ve kanlarını akıtmış ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletin, şanlı tarihi boyunca şehitler ve gazilerin açtığı yolda ilerlediğini belirtti.

Gazilerin fedakarlıklarıyla nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini aktaran Nayir, mesajında şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır. Şehitlik ve gazilik makamları, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Askerlerimizin, polisimizin terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır."

Ülkenin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması uğrunda girişilen mücadelelerde sergilenen fedakarlık ve kahramanlıkların hafızlardan asla silinmeyeceğini vurgulayan Nayir, "Bu duygu ve düşüncelerle Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri kahraman gazilerimizin '19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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