Sakarya Valisi Nayir'den vakıf ve okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Nayir'den vakıf ve okul ziyareti - Son Dakika

Sakarya Valisi Nayir'den vakıf ve okul ziyareti

7 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Tozlu Cami Kebiri ve Külliyesi Vakfı'nı ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'den vakıf ve okul ziyareti, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Tozlu Cami Kebiri ve Külliyesi Vakfı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Başkanı Tarık Pekerken ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Nayir, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Vakıf içerisinde tarihi önem taşıyan kütüphaneyi gezerek bilgi alan Nayir, Sakaryalılar'ın tarihine sahip çıktığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Hem tarihi bir cami külliyesi hem de tarihe ışık tutan bir sürü eseri içerisinde barındıran bir kütüphaneye sahibiz. Geçmişimize ışık tutan eserler ve yapılarla birlikte çevremizi de yeteri derecede koruyup koruyamadığımızı iyi irdelememiz lazım. İsrafın her türlüsü insanoğluna büyük kayıplar yaşatır. Ne olursa olsun bu konuda da israfa yer vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinden dolayı Nayir'e teşekkür eden Pekerken, Tozlu Cami ve vakıf hakkında bilgi verdi.

Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne ziyaret

Vali Nayir, Arifiye ilçesindeki Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Okul müdürü Eray Uğur Çam'dan okulun tarihçesi ve genel durumuna ilişkin bilgi alan Nayir, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilerin hazırladığı 3 boyutlu yazıcıyı da inceleyen Nayir, "Bu çalışmaları ve gayretleri gördükçe çağın gerisinde kalmadığımıza inanıyoruz. Zaten bu okullardan beklentimiz de bu yöndedir. Bilineni öğrenmek değil, bilinmeyeni de yapacak yolları aramakta olduğunuzu görmek sevindirici bir durumdur. Günümüz dünyasında en yaygın olarak kullanılan 3D yazılımlar ile hemhal olmaya başlamanız, kendinize olan güveninizin hangi noktada olduğunu zaten gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin talep ve görüşlerini de dinleyen Vali Nayir, herkese görevlerinde başarı diledi.

Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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