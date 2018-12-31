Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'den Yeni Yıl Mesajı

Sakarya Valisi Nayir'den Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Sakarya Valisi Nayir'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Nayir, mesajında, acısı ve tatlısıyla 2018 yılının geride bırakıldığını belirtti.

Geleceğe ait umutlarını kaybetmeden 2019 yılında daha iyi bir dünya, Türkiye ve Sakarya beklentilerini sürdürdüklerini kaydeden Nayir, "Dünyamızın dört bir yanında devam eden savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Sakaryalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2019 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:02 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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