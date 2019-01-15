Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, valilik hizmet binasında yer alan birimleri ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, valilik hizmet binasında yer alan birimleri ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel Kalem, Protokol Şube, İl Basın ve Halkla İlişkiler, İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Planlama ve Koordinasyon, İl Yazı İşleri, İl İdare ve Denetim, Hukuk İşleri Şube, İl İdare Kurulu, Bilgi İşlem Şube ile İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerini ziyaret eden Vali Nayir, birim amirlerinden yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.



Valilik hizmet binasındaki çalışma ofislerini de ziyaret eden ve personele çalışmalarında başarılar dileyen Nayir, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

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