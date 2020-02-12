Sakarya Valisi Nayir'den ziyaret - Son Dakika
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Sakarya Valisi Nayir'den ziyaret

7 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Garnizon Komutanlığı Vekilliği ile 7. Komando Tugay Komutan Vekilliği görevlerine atanan Piyade Albay Mustafa Köse'ye iadeiziyarette bulundu.

Sakarya Valisi Nayir'den ziyaret, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Garnizon Komutanlığı Vekilliği ile 7. Komando Tugay Komutan Vekilliği görevlerine atanan Piyade Albay Mustafa Köse'ye iadeiziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7. Komando Tugay Komutanlığını temsilen bir süre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde görevde bulunduğunu belirten Köse, ziyaretten büyük onur duyduğunu ve güzel dileklerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür etti.

Kendisini kapıda karşılayan Köse'ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Nayir, Komutanlık Şeref Defterini imzaladıktan sonra Köse ile bir süre sohbet etti.

Komutan Vekili Piyade Albay Köse'nin şahsında tüm Mehmetçiğe asli görevlerinde başarılar dileyen Vali Nayir, daha sonra Tugay Komutanlığından ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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