Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler
46 dakika önce
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.
Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.
Vali Nayir, Adapazarı
Belediye Başkanı Süleyman Dişli
ve Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
'ten, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Belediyelerin birimlerine de ziyaret gerçekleştiren Nayir, çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.
Vali Nayir ziyarette, şehirlerin gelişimi ve kalkınması açısından belediyelerin büyük önem taşıdığını belirterek kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Dişli
ile Erenler Belediye Başkanı Öztürk
, Vali Nayir'e ziyaretleri için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:24 Kaynak: AA
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