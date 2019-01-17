Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

46 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.

Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.

Vali Nayir, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ten, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediyelerin birimlerine de ziyaret gerçekleştiren Nayir, çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

Vali Nayir ziyarette, şehirlerin gelişimi ve kalkınması açısından belediyelerin büyük önem taşıdığını belirterek kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Dişli ile Erenler Belediye Başkanı Öztürk, Vali Nayir'e ziyaretleri için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak

Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:10:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]