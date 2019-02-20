Sakarya Valisi Nayir'den Ziyaretler

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirenlere iade-i ziyarette bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Sakarya Şubesi'ni ziyaret eden Vali Nayir, derneğin yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Nayir, Sakarya Sanayici ve İş Adamları Derneği (SASİAD) ile Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği'ni (SAKARYAGİAD) de ziyaret ederek, üyelerle sohbet etti.



Sakarya'nın üretim ve istihdamına katkı sağlayan derneklerin gönüllülük esasına dayanan kurumlar olduğunu belirten Nayir, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yapacaklarını kaydetti.

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