Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

42 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Nayir'i makamında ziyaret ederek Sakarya hakkında görüş alışverişinde bulunan Yavuz, hayırlı olsun temennisini ifade etti.

Sakarya'nın herkesin ortak paydası olduğunu belirten Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yavuz'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:41 Kaynak: AA

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