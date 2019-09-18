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Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

12 dakika önce

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, beraberindeki heyetle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret, System.String[]

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, beraberindeki heyetle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Misafirperverliklerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Başkonsolos Jang, mayıs ayında göreve başladığını, Korelilerin Türkler'le ilgili daima iyi yönde fikirleri bulunduğunu söyledi.

Bunun en önemli sebeplerinden birinin Türkler'in Kore Savaşı'nda gösterdiği fedakarlıklar olduğunu ifade eden Jang, Türkiye genelinde hala hayatta olan yaklaşık 2 bin Kore gazisinden üçünün Sakarya'da yaşadığını kaydetti.

Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kore ile coğrafyalarımız uzak ancak gönüllerimiz yakındır. Kore Savaşı'nda Türk askerleri ile Kore halkı arasında önemli bağlar kuruldu. Bu savaşta askerlerimizin üstün gayretleri oldu." diye konuştu.

Nayir, şehrin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Ahmet Hamdi Nayir, Güney Kore, Sakarya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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