Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, beraberindeki heyetle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Misafirperverliklerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Başkonsolos Jang, mayıs ayında göreve başladığını, Korelilerin Türkler'le ilgili daima iyi yönde fikirleri bulunduğunu söyledi.

Bunun en önemli sebeplerinden birinin Türkler'in Kore Savaşı'nda gösterdiği fedakarlıklar olduğunu ifade eden Jang, Türkiye genelinde hala hayatta olan yaklaşık 2 bin Kore gazisinden üçünün Sakarya'da yaşadığını kaydetti.

Vali Nayir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kore ile coğrafyalarımız uzak ancak gönüllerimiz yakındır. Kore Savaşı'nda Türk askerleri ile Kore halkı arasında önemli bağlar kuruldu. Bu savaşta askerlerimizin üstün gayretleri oldu." diye konuştu.

Nayir, şehrin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri hakkında konuklarına bilgi verdi.