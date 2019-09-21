Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
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Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

1 saat önce

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Ziya Polat, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret, System.String[]

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Ziya Polat, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Polat'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Nayir, bölgenin çok sayıda ağaç türünü barındıran önemli ormanlık alanlara sahip olduğunu, buraların korunması ve geliştirilmesi için de büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl boyunca Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüttüğünü ifade eden Polat da bundan sonra tüm enerjilerini Sakarya ve bölge için harcayacağını kaydetti.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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