Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret - Son Dakika

Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

6 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Proje Uzmanı Baki İlgün, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına dair görüş alışverişinde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Proje Uzmanı Baki İlgün, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organizasyon şirketi temsilcisinin de hazır bulunduğu ziyarette İlgün, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sakarya etabına ilişkin Vali Nayir'e bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Nayir da organizasyonun Sakarya etabının her yönüyle sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi.

Sakarya'nın bu yıl hem 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etabına hem de dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmasının önemine değinen Vali Nayir, tüm sporculara şimdiden başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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