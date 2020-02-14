Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sakarya'nın her alanda bir sporcu şehri olduğunu, her branştan mutlaka dereceye girmiş sporcuları bulunduğunu belirterek coğrafi yapısı itibarıyla da su sporlarına uygun bir havzaya sahip olduğunu aktaran Vali Nayir, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'un da eşlik ettiği ziyarette kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Yardımcı, federasyonun Sakarya ve ülke genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Raftingin bir spor olmasının yanı sıra doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirilen bir yönünün de olduğuna dikkati çeken Yardımcı, bu yıl içerisinde gerçekleşen sel ve çığ olaylarında sporcuların ekip halinde görev yaptıklarını ifade etti.