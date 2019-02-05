Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaretler Sürüyor

Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaretler Sürüyor

16 dakika önce

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Merkez Valisi Kerem Al, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e ziyarette bulundu.

Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaretler Sürüyor, System.String[]
AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ve Merkez Valisi Kerem Al, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez Valisi Al'ı ağırlayan Nayir, bir süre sohbet ettiği Al'a nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile de makamında bir süre görüşen Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi için tüm paydaşlarla gayret göstereceklerini kaydetti.

Uncuoğlu da Vali Nayir'e "hayırlı olsun" temennilerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:07 Kaynak: AA

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