Sakarya Valisi Nayir fabrika ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Nayir fabrika ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya Valisi Nayir fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Toyota Boshoku Fabrikasını gezdi.

Sakarya Valisi Nayir fabrika ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Toyota Boshoku Fabrikasını gezdi.

Arifiye ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden Nayir, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Yoshiyuki Kato, kıdemli genel müdür Hakan Konak, genel müdürler Utku Tekgül, İbrahim Sönmez ve Gökhan Peker ile kıdemli koordinatör Kazuhiro Fujita tarafından karşılandı.

İdari binada brifing alan Nayir, üretim tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.

Her hafta gerçekleştirdikleri firma ziyaretlerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Nayir, ortak özelliği üretim, istihdam, katma değer, varsa ihracat veya döviz girdisi olan firmaları gezerek onları tanımaya çalıştıklarını ifade etti.

Kentte 1500'ün üzerinde sanayi tesisi olduğunu anımsatan Nayir, "Ancak hepsini gezmek mümkün değil, genellikle her hafta farklı bir sektörden firmamızı ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Sizler gibi üretim yapan firmalarımızın heyecan, şevk ve ümit verici yönleri var, bizler de bundan istifade etmeye çalışıyoruz. Bu seviyeye gelmiş firmalarımızın mutlaka çok güzel olan hikayelerini dinlemek istiyoruz. Özellikle fabrikanızda gerek Sakaryalıların gerek Sakarya'da yaşayan kişilerin üretim sürecine katkı sağladıklarını görmek, insanımızın becerisi olarak iyi noktaya geldiğimizi gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konak da dünyada 100 fabrikasıyla yıllık yaklaşık 6 milyar dolarlık cirosu olan şirketlerinin koltuk seti, kapı içi paneli, ön konsol komponentleri, hava filtresi ve koltuk kılıfı üretimi yaptığını belirterek, 2002'de faaliyete başlayan fabrikanın, ürün çeşitliliği, uzun yıllara varan tecrübesi, teknik altyapısıyla sektörün ve Sakarya'nın önde gelen üretim tesislerinden biri olduğunu kaydetti.

77 saniyede bir set koltuk ile bir set kapı panosu üretildiğini, bin 200 çalışanları bulunan Sakarya'daki iki fabrikalarında bir işçinin elinden mesai saati boyunca yaklaşık 450 koltuk geçtiğini aktaran Konak, "Üretim faaliyetlerinin yanı sıra çalışanlarımıza yönelik kültürel ve eğitsel seminerlere çok önem veriyoruz. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında simülasyon koltuklarını okullara götürerek çocuklara emniyet kemeri ve arka koltukta yapılması gerekenler konusunda eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş., Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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