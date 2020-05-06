Sakarya Valisi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nayir, mesajında, motorlu araç sayısındaki artışın, her geçen gün gerek yerleşim birimlerinde, gerekse yollarda çeşitli sorunların yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Trafik kazalarının en az seviyeye çekilmesi için hem yayaların hem de sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları gerektiğini vurgulayan Nayir, insan hayatı için uyulması gereken önemli kurallardan birisi emniyet kemeri, diğeri de hızdır. Sürücüler emniyet kemeri takar ve hız kurallarına riayet ederse, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanma olayları ciddi derecede azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Nayir, trafik kazalarının polisiye yöntemlerle önlenmesinin mümkün olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Günümüz dünyasında trafik kurallarına riayet etmek, gelişmişlik ölçüsü olarak da kabul edilmektedir. İlimizde karayolları trafik güvenliğiyle ilgili olarak büyük çaba sarf eden tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Kovid-19 salgını nedeniyle 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Emniyet Kemeri Hayata Bağlar' sloganıyla bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın, bu uğurda hizmet veren görevlilerimizin haftasını kutluyorum."