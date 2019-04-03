Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir, Ödül Törenine Katıldı

Sakarya Valisi Nayir, Ödül Törenine Katıldı

53 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" ödül törenine katıldı.

Sakarya Valisi Nayir, Ödül Törenine Katıldı, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" ödül törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2011 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın ödül töreni düzenlendi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Musa Zor, Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır, dernek yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Nayir, her insanın hayallerini, fikirlerini, faaliyetlerini iyiler üzerine kurgulamasını, dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasını arzuladıklarını vurgulayarak, "Gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirir, toplumu bu şekilde yönlendirirsek, iyilerin sayısını hem içimizde hem de dünyamızda artırmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Nayir, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, başarı diledi.

Etkinlik sonunda Nayir, edebi alan ve resim kategorilerinde il birincisi olan öğrencilere ödüllerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:44 Kaynak: AA

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