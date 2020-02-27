Sakarya Valisi Nayir, okul ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı ilçesinde Yenikent İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul müdürü Ekrem Güneş'ten genel durum hakkında bilgi alan Nayir, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere üniversitede hangi bölümleri seçeceklerine dair soru yönelten Nayir, herkesin bilgisi, yeteneği ve sevgisine göre uygun bir alanda eğitimini tamamlamasını dilediklerini belirtti.

Nayir, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Büyüklerinizin yapabileceklerinden daha da fazlasını yapabilecek kapasiteniz ve uygun ortamınız, imkanlarınız var. Özellikle üniversite sınavlarında bazen birkaç puanla binlerce kişiyi geride bırakabiliyorsunuz, onun için bugünlerin kıymetini bilin. Olabildiğince öğretmenlerinizden de yardım alarak bu tür sınavlarda çıkan sorulara dair istişarelerde bulunun, kendinizi sınava şimdiden hazırlayın. Tesadüfle gelen hiçbir başarı yoktur, zor kazanılan ve elde edilen başarılara layık olarak gayretinizi artırmanızı tavsiye ediyorum, bunu yapabilecek enerjiniz ve gücünüz var."

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Nayir, herkese görevlerinde başarı diledi.