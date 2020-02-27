Sakarya Valisi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Sakarya Valisi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, yüce Allah'ın kullarına olan rahmetinin bir boyutu olarak insanlar içerisinde özel insanlar, mekanlar içerisinde özel mekanlar, zamanlar içerisinde de özel zamanlar yarattığını, İslam dininin geleneğinde de bu özel zamanlardan birinin üç aylar mevsimi olduğunu belirtti.

Bu ayların dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı zaman dilimi olduğunu vurgulayan Nayir, "Üç aylar, mahzun gönüllere neşe ve sevinç kaynağı olmak, yıkık kalpleri mamur eylemek, insanı insan yapan, değerine değer katan bütün güzelliklerle bu feyizli anlardan nasiplenmek mevsimidir. Bizi esareti altına almaya çalışan her türlü süfli düşünce ve davranıştan arınma, zaman zaman içine düştüğümüz karanlıklarda körelen gözlerimizi aydınlatma, katılaşan kalplerimizi yumuşatma, kendimizle hesaplaşma vaktidir. Yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi gözden geçirmemiz için bulunmaz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Nayir, Regaip, Miraç, Berat kadilleri ile Kadir Gecesinin içinde bulunduğu üç ayların, kendilerini denetleme ve değerIendirmenin, geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesi olduğunu belirterek, Sakaryalıların ve tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik etti.

Ahmet Hamdi Nayir, Regaib Kandili, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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