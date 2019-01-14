Sakarya Valisi Nayir: "(Sakarya'daki Yangın) Olayın Doğal Gaz Bozüyük-Adapazarı Ana Dağıtım...
26 dakika önce
Sakarya Valisi Nayir: "(Sakarya'daki yangın) Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz.
Sakarya Valisi Nayir: "(Sakarya'daki yangın) Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:06 Kaynak: AA
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