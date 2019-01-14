Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir: Şu Anda Doğalgaz Tümüyle Kesildi Can Kaybımız Yok

Sakarya Valisi Nayir: Şu Anda Doğalgaz Tümüyle Kesildi Can Kaybımız Yok

1 saat önce

Sakarya'da doğal gaz hattında korkutan yangın (2)SAKARYA VALİSİ NAYİR: ŞU ANDA DOĞALGAZ TÜMÜYLE KESİLDİ CAN KAYBIMIZ YOKBozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk...

Sakarya Valisi Nayir: Şu Anda Doğalgaz Tümüyle Kesildi Can Kaybımız Yok, System.String[]
Sakarya'da doğal gaz hattında korkutan yangın (2)

SAKARYA VALİSİ NAYİR: ŞU ANDA DOĞALGAZ TÜMÜYLE KESİLDİ CAN KAYBIMIZ YOK

Bozüyük- Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin Sakarya Valisi   Ahmet Hamdi Nayir, "Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere" dedi. 

Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin Sakarya Valisi   Ahmet Hamdi Nayir CNN Türk canlı yayınında konuştu. 

Vali Nayir yangından dolayı can kaybının olmadığını vurgulayarak, "Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük-Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" diye konuştu. 

SAKARAYA -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:32 Kaynak: DHA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
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