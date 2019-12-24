Sakarya Valisi Nayir, Taraklı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Taraklı ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak hükümet konağına geçen Vali Nayir, Kaymakam Abdullah Arslantürk'e "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

İlçedeki son durum hakkında kaymakamdan bilgi alan Nayir, toplantı salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nayir, Kaymakam Arslantürk, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Emniyet Amiri Kemal Özdil, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Karadaş, ilçe daire müdürleri ve gazilerin de katıldığı toplantıda, kamu yönetiminin, devletin ilk kapısının muhtarlıklar olduğuna inandığını belirtti.

Vatandaşların devlete ileteceği taleplerde ilk başvuracağı, akıl danışacağı yerlerin muhtarlıklar olduğunu vurgulayan Nayir, "Vatandaşlarımızın neler yaptığını, aldıkları hizmetlerden memnun olup olmadıklarını muhtarlarımız aracılığıyla daha iyi öğrenebiliyoruz. Sizler bizim taşradaki hem kulağımız hem de gözümüzsünüz, sizlerle görüp sizlerle vatandaşın taleplerini anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz"

Nayir, ellerindeki imkanları kullanarak başta emniyet, asayiş olmak üzere eğitim ve sağlık gibi hizmetleri yürütürken, zaman zaman alt yapı hizmetlerine katkı vermeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda KIRDES ödeneklerinden imkanlar ölçüsünde bütün ilçelerimize başta asfalt olmak üzere üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu yıl bir kısmını tamamladığımız hizmetlerin gelecek yıl ki program taslaklarını da yavaş yavaş hazırlamaya başladık, gelecek olan bütçe durumuna göre onu da yine ilçelerimiz için kullanacağız. 2019-2020 yıllarında tasarruf tedbirleri uygulandığı için zaruri ve öncelikli yatırımlara, öncelikli hizmet binalarına, alt yapılara daha çok önem veriyoruz. Ancak sıkıntı yaşanmaması ve acil ihtiyaçların karşılanması açısından farklı alanlarda da elimizdeki imkanları sizler için kullanmaya gayret gösteriyoruz."

İlçenin "huzurlu, sakin şehir" olarak tabir edilen bir yer olduğunu vurgulayan Nayir, huzurun sağlanması için bir şeyler yapılacaksa, herkesin el birliğiyle gayret göstermesi gerektiğini belirtti.

Muhtarlara tek tek söz veren Vali Nayir, vatandaşların taleplerini dinledi.

Toplantının ardından Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'yı ziyaret eden Nayir, ilçenin genel durumuna ilişkin bilgi aldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezini de gezen Nayir, usta öğreticiler ve kursiyerlerle sohbet etti.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan müftülük hizmet binası ve Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulunan Nayir, İlçe Müftüsü Kerim Kaya'dan bilgi aldı.

İlçenin önemli tarihi mekanlarından Hacı Rıfatlar Konağı'nı da gezen Vali Nayir, kültürel miraslarından, tarihi yapıları ve doğasıyla herkesi kendisine hayran bırakan Taraklı'nın gelişmesi ve dokusunun korunması için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini kaydetti.