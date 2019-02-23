Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir, Türktraktör Fabrikası'nı Gezdi

Sakarya Valisi Nayir, Türktraktör Fabrikası'nı Gezdi

52 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sanayi kuruluşları ziyareti kapsamında TürkTraktör Fabrikası'nı gezdi.

Sakarya Valisi Nayir, Türktraktör Fabrikası'nı Gezdi, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sanayi kuruluşları ziyareti kapsamında TürkTraktör Fabrikası'nı gezdi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Erenler Kaymakamı Salih Karabulu'un da eşlik ettiği ziyarette TürkTraktör Fabrika Müdürü Onur Vural tarafından karşılanan Nayir, yetkililerle bir araya gelerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Nayir'a çalışmalarla ilgili bilgi veren Vural, TürkTraktör Fabrikası'nın 50 bin adetlik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük traktör üreticilerinden biri olduğunu kaydederek, traktörlerin tasarımlarının da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Vural, 1954'ten bu yana faaliyetlerini sürdüren fabrikanın üretimde kullandığı parçaların tamamına yakınını da yerel kaynaklarca ürettiklerini söyledi.

Vali Nayir da şehrin kalkınması ve gelişmesi için çaba gösteren yatırımcıların yanında olduklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:37 Kaynak: AA

Sakarya Valiliği, Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Ekonomi
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