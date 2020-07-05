Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili konuştu - Son Dakika

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili konuştu

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili konuştu"İLK ANDAN İTİBAREN İNTİKAL ETTİK"Patlama sonrasında yapılan çalışmalara dair açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 'Patlama malumunuz Cuma günü 11.15 sularında meydana geldi.

Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili konuştu

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"İLK ANDAN İTİBAREN İNTİKAL ETTİK"

Patlama sonrasında yapılan çalışmalara dair açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 'Patlama malumunuz Cuma günü 11.15 sularında meydana geldi. Bugün üçüncü gündeyiz. Halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Patlamanın olduğu ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tüm ekiplerimiz, biz dahil, buraya intikal ettik. Çalışmalara başladılar. Şu ana kadar sahada bin 97 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimlerimiz gelip bizzat burada çalışma yaptılar 190 araçla. Şu anda sahada 4 tane arama, kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyorlar. Bir yandan da tabii başsavcılığımızın nezaretinde yürüyen adli süreç de devam ediyor. Onların görevlendirdiği hem bilirkişiler hem de uzmanlar burada gerekli çalışmaları yapıyorlar" dedi.

"EKİPLERİMİZ İLK ANDA GÜVENLİK NEDENİYLE MÜDAHALE EDEMEDİ"

Patlamaya ilk anda yangın uçağı ve helikopterleriyle müdahale edildiğini söyleyen Vali Kaldırım, 'Patlama olduğu andan itibaren malumunuz burada yoğun bir çalışma yapıldı. Hem patlamanın devam etmesi hem de yangının devam etmesi nedeniyle ekiplerimiz ilk anda tabii güvenlik nedeniyle müdahale edemediler. Ama havadan 2 helikopter ve 1 yangın uçağı müdahale ettiler. Akabinde itfaiye soğutma çalışmaları yaptı. Akabinde de bütün ekiplerimiz, özellikle arama kurtarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma, hassas bir çalışma yaparak binalara girdiler. Tüm binaları taradılar" diye konuştu.

'OLAY YERİNDEN TEMİN EDİLEN BULGULAR, NUMUNELER ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ"

Kayıp olan 3 vatandaş ile ilgili Adli Tıp'ın çalışma yaptığını açıklayan Vali Kaldırım, şöyle konuştu:

'Şu anda 4 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin diyorum. Kayıp olan da 3 tane vatandaşımız var malum. Olay yerinden ilk günden itibaren temin edilen bulgular, numuneler Adli Tıp'a gönderildi. Oradan da bugün sonuç bekliyoruz. Oradan gelen sonuca göre de bir değerlendirme yapacağız."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BENİ BİZZAT DEFALARCA ARADI. BİLGİ ALDI. TALİMATLAR VERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla yakından ilgilendiğini ifade eden Kaldırım, açıklamasına şöyle devam etti:

'Sahada bütün ekiplerimiz şu anda hassas ve yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Ayrıca savcılık nezaretinde de diğer adli süreç devam ediyor. Burada tabii ilk andan itibaren hem bizler, hem ekiplerimiz yoğun ve ciddi bir çalışma yürüttük. 3 bakanımız buraya intikal ettiler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk buraya gelip bizzat olayı koordine etmek suretiyle akşama kadar çalışmalara nezaret ettiler. Yaralı ziyaretleri yaptılar. Saha ziyaretleri yaptılar ve olayı koordine ettiler. Cumhurbaşkanımız beni bizzat defalarca aradı. Bilgi aldı. Talimatlar verdi. İçişleri Bakanımızla, bakanlarımızla görüştü. O da süreci yakinen takip etti. Takip etmeye de devam ediyor. Biz her gelişmede zaten bakanlarımızı ve Cumhurbaşkanımızı bilgilendiriyoruz."

"BÜTÜN BOYUTLARIYLA BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORLAR"

Soruşturmanın hassas şekilde yürütüldüğünü söyleyen Vali Kaldırım, 'Çok hassas ve ciddi bir soruşturma yürütülüyor. Çok şükür burada yapılan çalışmalar ailelere dönük hem bilgilendirme, hem psikolojik ve sosyal desteklerimiz devam ediyor. Aynı zamanda herkesin ihtiyacını karşılamak için bütün ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bizzat ben, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı ekipler, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, jandarmamızın psikososyal görevlileri, emniyetimiz hepsi bütün boyutlarıyla bu çalışmaları yürütüyorlar. Bizler de olay anından beri dışarıdayız. Sabaha kadar, gün boyu gelişmeleri hem takip ediyoruz, hem de ziyaretler yapıyoruz. Birazdan da çevrede çalışma yapan ekiplerimizin yanına giderek incelememizi yapacağız, ziyaretlerini yapacağız" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR"

Müfettişlerin konuyu incelediğini belirten Kaldırım, şu açıklamada bulundu:

'Şu anda çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Adli soruşturma boyutu da devam ediyor. Hem Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan gelen müfettişler, hem de İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler ile idari boyutuyla konuyu şu anda inceliyorlar, soruşturuyorlar. Dolayısıyla çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yaralılarımız müsterih olsunlar. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duruluyor. Ben İçişleri Bakanımız daha gelmeden kendisine bilgi verdim. Kendisine sürekli detaylı bilgi geçiyorum. Kendisi de sürekli yapılanları takip ediyor."

"122 VATANDAŞIMIZ HASTANEYE İNTİKAL ETTİ. 114'Ü TABURCU EDİLDİ"

Sadece 1 yaralının durumunun ağır olduğunu, diğer yaralıların hızla iyileştiğini belirten Kaldırım, 'Hastanelerde kalan 8 vatandaşımızdan 6'sı ilimizde, 1'i ağır, ikisini de Kartal Şehir Hastanesi'nin Yanık Ünitesi'ne sevk ettik. Onların da durumu iyi. Onları da yakinen takip ediyoruz. Toplam 122 vatandaşımız hastaneye intikal etti. 114'ü taburcu edildi. 6'sı yaralı olarak tedavileri ilimizde devam ediyor. 5'inin durumu gayet iyi. Ben bizzat hepsini ziyaret ettim. Birinin durumu ağır. Kartal Şehir Hastanesi'nde 2 vatandaşımız var. Onların da durumu iyi, ama yanıkla ilgili orası uzman birim olduğu için oraya sevkleri yapıldı. Onlarla ben de görüştüm. Dün Fahrettin Koca bakanımız da ziyaret etti. Onların da durumu gayet iyi. Onu ifade edebilirim" dedi.

"BİZZAT GÖRDÜM, BULUNAN DELİLLER İNANDIRICI"

Çevre mahallelerde hasar gören binalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Kaldırım, 'Muhtarlarımızla görüştük. Dün ben de bazı binaları ziyaret ettim. Tabii şiddetli bir patlamaydı. Sakarya merkezden, hatta Kocaeli'den hissedilen bir etkisi oldu. Dolayısıyla özellikle burada 2-3 kilometrede yerleşimler var. Ben birazdan diğer mahalleleri de ziyaret edeceğim. Ziyaret ettiğim, gördüğüm yerler kadarını söylüyorum. Özellikle tavanlarda hasarlar oluşmuş. Onunla ilgili de defterdarlıktan ekiplerimiz incelemelerini yapıyorlar. Tespitlerini yapıyorlar. Bizzat gördüm, bulunan deliller inandırıcı. Muhtarlarımızla da görüşüyoruz. Onların da burada fikirlerini alıyoruz. Tabii bu patlamanın çevre üzerinde, yakın yerleşim yerleri üzerinde de etkisi oldu. Onu görüyoruz" dedi.

Oktay Kaldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili konuştu - Son Dakika

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