SAKARYA Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar
Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobilin bagajına oturan Ramazan davulcusunun, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte vatandaşları sahura kaldırması renkli görüntüler oluşturdu.
Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobilin bagajına oturan Ramazan davulcusunun, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte vatandaşları sahura kaldırması renkli görüntüler oluşturdu. Hendek Yeni Mahalle'de Ramazan davulcusu, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagajına oturarak vatandaşları sahura kaldırdı. Bagaja oturan mini orkestra üyeleri sahurda sokakları gezerek vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Müziğin sesini duyarak balkonlara çıkan bazı vatandaşlar kendilerini müziğin ritmine bırakırken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:06 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SAKARYA Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar - Son Dakika
Son Dakika Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı