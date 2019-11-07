Sakarya ve Bartın barolarından TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ve Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

Burak, yaptığı yazılı açıklamada, 11 baronun TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

"TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz." ifadesini kullanan Burak, bu genel kurul çağrılarının birliğe zarar verdiğini düşündüklerini bildirdi.

Bartın Barosu Başkanı Parlatır da söz konusu girişimleri girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Yargı Reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.