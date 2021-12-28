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Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

28.12.2021 12:16
Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Sakarya ve Bartın'da zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Sakarya ve Bartın'da zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını, son kullanım tarihlerini ve gramaj değerlerini inceledi.

Ekipler, ürün fiyatlarının değişim tarihlerini, raf ile kasada fark olup olmadığını kontrol etti.

Fırınları da denetleyerek iş yerlerinde gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ekipleri de marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor
Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor
Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

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Serdivan, Sakarya, Zabıta, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya ve Bartın'da marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor - Son Dakika
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