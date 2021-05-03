Sakarya ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 946 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Sakarya ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 946 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da 26-29 Nisan'da 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 307, 30 Nisan-2 Mayıs'ta tam kapanma kısıtlamasını ihlal eden 425 olmak üzere 732 kişiye 706 bin 852 lira ceza kesildi.

Bolu'da da polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Tam kapanmanın başladığı günden bu yana gerçekleştirilen denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden ve tedbirlere uymayan 214 kişiye 145 bin 300 lira ceza uygulandı.