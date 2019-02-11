Sakarya ve Bolu'da Yoğun Sis
30 dakika önce
Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkili oldu.
Sakarya
ve Bolu
'da yoğun sis etkili oldu.
Kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu Serdivan
, Adapazarı
ve Erenler
ilçelerinde sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken yayalar ise yayalar ise yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle zorluk çekti.
Trafik ekipleri ise araç sürücülerini aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Bolu
Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşük olduğu yerlerde yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri etkili olan sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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