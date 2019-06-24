Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında
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Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında

1 saat önce

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında, System.String[]
Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.
Sakarya'da kaydedilen görüntülerde, farklı kavşak ve yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazası yer alıyor.
İlk kazada, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'ndeki kavşağa hızlı giren kamyonetin, önce refüje sonra da yol kenarında park halindeki bir otomobile ve ardından market önünde bulunan dolaplara çarpması yer alıyor.
İkinci kazada, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Çevreyolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önündeki kavşakta manevra yapan aracın, kavşağa giren başka bir otomobile çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.
Bolu'daki kazada ise ters istikamete yönelen otomobilin, önündeki aracı sollamak için manevra yapması üzerine karşı yönden gelen otomobille çarpışması kayıtlara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:07 Kaynak: AA
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