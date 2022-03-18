Sakarya ve çevre illerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile bazı ilçelerde etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Şehir merkeziyle 1725 rakımlı Dikmen Yaylası ve Çam Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkisini artırdı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 204 santimetre ölçüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezi yolunda ve kentin birçok noktasında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Bartın

Bartın'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Hasankadı ile Ulus ilçesinin Kumluca beldesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi 61 personel, 39 kar temizleme aracıyla çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri de özellikle hastane ve okul yollarını açık tutmak için tuzlama ve temizleme çalışması yapıyor.

Karabük

Kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara ve dik yamaçlarda heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.