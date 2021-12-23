Üye Girişi
Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü

23.12.2021 15:26
Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Cezayir'deki Naama Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Cezayir'deki Naama Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Safi Habib, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

İki üniversite arasındaki iş birliği alanlarının müzakere edildiği ziyarette, akademik iş birliği ve Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yanı sıra araştırma, akademik materyal, yayın ve diğer bilimsel bilgi paylaşımı alanlarında iş birliği yapılacak.

Törende, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve SAÜ Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bostancı da yer aldı.

Sakarya Üniversitesi, Üniversite, mevlana, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır         
15:24
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi
15:01 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı
15:01 HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir
14:35 Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?
14:29 Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!
14:28 Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı
14:19 "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı
14:18 Aleyna Tilki, 2 çocuk babası, evli iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
14:17 Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 15:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement