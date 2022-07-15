Sakarya ve Düzce'de 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Sakarya ve Düzce'de 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15.07.2022 11:47
Sakarya ve Düzce'de 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ile polis memuru Serdar Gökbayrak, memleketleri Düzce ve Sakarya'da mezarları başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ile polis memuru Serdar Gökbayrak, memleketleri Düzce ve Sakarya'da mezarları başında anıldı.

Darbe girişiminin 6. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.

Buradaki törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Baysan, darbe girişiminin 6. yılında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Sakarya

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında tören yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un, Türk milletinin en önemli destanlarından, dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

Kaldırım, başta Gökbayrak olmak üzere 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Asil bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Gökbayrak, "Çok şükür bağrında nice kahramanlar yetiştirmiş, hiçbir zaman istikbalinden ve istiklalinden ödün vermemiş, vatanını toprağını çiğnetmemiş, aziz bayrağını indirmemiş, bu uğurda binlerce can vermiş milletin evlatlarıyız. Dünyanın en kıymetli vatan toprağında yaşıyoruz." diye konuştu.

Kendilerine çok çalışarak Türk bayrağını yüceltme ve aziz vatan toprağını hakkıyla temsil etmenin düştüğünü vurgulayan Kaldırım, "Şehit Gökbayrak'ın geride bıraktığı kıymetli ailesi bize emanet. Arkada bıraktığı en büyük miras, şerefli ismi. İnşallah şehidimizin ruhu şad, makamı alidir." dedi.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin babaevini de ziyaret etti.

Törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut, Soner ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya ve Düzce'de 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

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