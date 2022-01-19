Sakarya ve Düzce'de 220 köy ve mahallenin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sakarya ve Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 255 köy ve mahalle yolundan 220'si çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin özellikle yüksek bölgelerinde yoğunlaşan yağışın ardından ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı, Geyve, Kocaali, Hendek ve Taraklı ilçelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran 52 araç ve 88 görevliden oluşan ekipler, kapalı olan 67 grup yolundan 62'sinde ulaşımı sağladı.

Ekipler 5 grup yolunda ise çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Düzce

Düzce'de ise kar nedeniyle ulaşıma kapanan 188 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri, 51 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

Merkez, Akçakoca, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri ve Gümüşova ilçelerindeki kapalı köy yolları ulaşıma açılırken, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde ise 30 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.