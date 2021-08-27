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Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır - Son Dakika

Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır

27.08.2021 11:33
Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır, System.String[]

OSMAN NEVTAN ANGÜN - Sakarya'da ve Düzce'de balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

CEM ALİ KUŞ/ OSMAN NEVTAN ANGÜN - Sakarya'da ve Düzce'de balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Yaz döneminde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Batı Karadeniz kıyılarında denizin çamurlanması ve ağaç parçalarıyla dolması nedeniyle ağları yırtılan ve avlanamayan Düzce'deki balıkçılar, yeni sezona umut bağladı. Sabahın erken saatlerinde limana gelen balıkçılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onardı, gırgır ve trol teknelerini boyadı. Teknelerinde onarım, tamir ve yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra ağlarını son kez elden geçiren balıkçılar, heyecanla denize açılacakları 1 Eylül'ü beklemeye başladı.

"Yeni sezondan umutluyuz"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yeni sezona yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Balıkçıların ağlarını denize atmak için gün saydığını aktaran Karakaş, "Yeni sezondan umutluyuz. Umutlu olmamızın sebebi ise palamutta durum gayet olumlu. Lüfer ve çinekopta da bolluk bekliyoruz." dedi.

Balıkçı İsmail Altunkaya da ağ onarımı, tekne tamiri ve bakımlarını yaptıklarını anlattı. Bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını dile getiren Altunkaya, "1 Eylül itibarıyla 'Vira bismillah.' diyeceğiz inşallah. Bereketli ve bol bir sezon bekliyoruz. Denizdeki balık hareketleriyle ilgili tespitlerimiz bu yönde." ifadesini kullandı.

Altunkaya, yaz döneminde hava şartları nedeniyle iyi bir sezon geçiremediklerine işaret ederek "Akçakoca'da kış balıkçılığının yanı sıra yaz balıkçılığı da yapılıyor. Bu nedenle yaz avcılığı yapan balıkçılarımızı yaşanan sel etkiledi. Denizimiz çamurlandı ve derelerden gelen odun parçaları sebebiyle balıkçılarımız ağ atamadılar. Bu sebeple yaz balıkçılığı da çok zayıf geçti. İnşallah bundan sonraki sezonlarda böyle şeyler yaşamayız." diye konuştu.

"Balıkçılar denize hazır"

Sakaryalı balıkçılar da av yasağının sona ermesine günler kala tekne ve ağ bakımlarını bitirdi. Karasu ilçesinden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar, 4,5 aylık aranın ardından "Vira bismillah" diyecek.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakçı, tekne sahiplerinin hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Bıçakçı, "Balıkçılarımız emeklerinin karşılığını alır diye umut ediyoruz. Balıkçılar denize hazır." ifadesini kullandı.

Balıkçı Reşit Özden de ufak tefek eksikler dışında hazırlıklarını bitirdiklerini vurgulayarak bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

Tekne çalışanı Mesut Özden ise öğrenci olduğunu, ailesine destek olmak için denize açıldığını dile getirerek, "Sezonun bereketli olmasını bekliyoruz, tüm hazırlıklarımız tamam." dedi.

Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır

Sakarya, Düzce, Eylül, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya ve Düzce'de balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır - Son Dakika


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