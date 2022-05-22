Sakarya ve Düzce'de haberleşme kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sakarya ve Düzce'de haberleşme kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı

22.05.2022 18:32
Sakarya ve Düzce'de haberleşme kablosu çalan 3 şüpheli yakalandı

Sakarya ve Düzce'de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya ve Düzce'de haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalayık, Kırktepe, Dikmen, Sümbüllü ve Karatoprak mahallelerinde yaşanan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kalayık Mahallesi'nde hırsızlık olayının tekrarlanması ihtimaline karşı kurulan fotokapana yakalanan bir araçtan şüphelenerek olay yerine giden ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı. Araç çevresinde yapılan aramada, 3 kablo ve makas ele geçirildi.

Şüpheli E.B'nin kabloları B.S, C.Ç. ve H.K. ile çaldığını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de kablo hırsızlığına karıştıklarını tespit etti.

Zanlılardan B.S. ve C.Ç, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Firari diğer şüphelinin evinde yapılan aramada ise kablo yanıkları, kablodan geriye kalan alüminyum folyolar ve Türk Telekom'a ait çelik halatlar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, firari H.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok
Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Enerji, Düzce, Güncel, Son Dakika

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