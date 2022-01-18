Sakarya ve Düzce'de kar nedeniyle 77 yerleşim birimi ulaşıma kapandı - Son Dakika

Düzce ve Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 64'ü ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 51 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için mücadele ediyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye yaklaştı.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Geyve'de 10, Kocaali'de 3 mahalle yolunun açılması için ekipler çalışıyor.

Ekipler, kar kürüme ve tuzlama çalışması da yürütüyor.