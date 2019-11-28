Sakarya ve Düzce'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat belgesi verildi

Sakarya ve Düzce'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Sakarya'da, 140 Kıbrıs gazisi onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "Kıbrıs Barış Harekatı" konulu kısa film gösterimiyle devam etti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, törende yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin, rütbelerin en yüksek derecesi olduğunu söyledi.

"Bu topraklarda vatanımız, mukaddesatımız, namusumuz, ezanımız, bayrağımız için göze almayacağımız bir tehlike yok." diyen Nayir, bin yıllık geçmişin bunun güzel örnekleriyle dolu olduğunu kaydetti.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya, Kıbrıs'tan Kore'ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar her tehlikede can vermek üzere yola çıkacak bir anlayışla yetiştirildiklerini dile getiren Nayir, "Kıbrıs gazilerimize madalya ve berat tevcih töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bu rütbelerin karşılığını Cenabıhak verecek ama aynı zamanda dünyada da bu rütbelerin karşılığı olan beratla, madalyayla ödüllendirilmek de var. İlimizde 580 civarında gazimiz var, bunların 430 civarı Kıbrıs gazisi." diye konuştu.

Nayir, merkez ilçelerdeki gazilerin beratlarını verdiklerini, diğer ilçelerde de kaymakamlar aracılığıyla tevcih töreninin yapılacağını aktardı.

Bu zor coğrafyada hayatta kalmanın, varlığı devam ettirmenin bir bedeli olduğuna işaret eden Nayir, "Bu bedel bazen topraklarımızda gelir bizi bulur, şehadet rütbesi ve gazilik rütbesi bu topraklarda nasip olur, bazen binlerce kilometre uzakta Kore'de nasip olur. Şehadet ve gazilik, bazen 1974 Barış Harekatı'nda olduğu gibi yavru vatanda nasip olur. Bu rütbeler orada kazanılır. Ne mutlu bu şehitlerimize, gazilerimize ki herkesin kıskandığı, gıpta ettiği bu rütbeye ulaşmış oldular. Yine ne mutlu onların ailelerine ki böyle bir şehide sahip olmak, gaziye sahip olmak, onların hizmetinde bulunmak nasibi de onların kısmetine düşmüş." ifadelerini kullandı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer ile diğer yetkililer, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı.

Program sonunda, Nayir ve protokol üyelerince Adapazarı, Arifiye, Erenler ile Serdivan ilçelerinde ikamet eden 72 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

Diğer ilçelerde düzenlenen törenlerde ise 68 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgeleri verildi.

Düzce

Düzce'de ise Vali Zülkif Dağlı tarafından Kıbrıs gazisi Mahmut Yıldırım'a "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Dağlı, Mahmut Yıldırım ve eşi Fatma Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyarette Dağlı, Kıbrıs gazisi Yıldırım'a madalya ve berat belgesini verdi.