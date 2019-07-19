Sakarya ve Düzce'deki sağanak

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç
, CHP İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal
ile sağanağın etkili olduğu Düzce
'yi ziyaret etti.
İlk olarak CHP Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Özkoç ve Tanal, İl Başkanı İlhan Duru ve partililerle bir araya geldi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı
ile de telefonla görüşen Özkoç, bölgedeki çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Özkoç ve Tanal, daha sonra İl Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte Cumayeri
'ne geçti.
Burada muhtarlarla bir araya gelen heyet, selden hasar gören yerlerde inceleme yaptı, ihtiyaçlar konusunda vatandaşlarla görüştü.
Özkoç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Esmahanım Köyü'nde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kaybın daha fazla artmaması temennisinde bulunan Özkoç, Cumayeri'nin ardından Esmahanım Köyü, Akçakoca
ve Kocaali
ilçesine geçeceklerini, çalışmaları yerinde takip edeceklerini söyledi.