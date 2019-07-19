Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Düzce'deki sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya ve Düzce'deki sağanak

58 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile sağanağın etkili olduğu Düzce'yi ziyaret etti.

Sakarya ve Düzce'deki sağanak, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile sağanağın etkili olduğu Düzce'yi ziyaret etti.
İlk olarak CHP Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Özkoç ve Tanal, İl Başkanı İlhan Duru ve partililerle bir araya geldi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile de telefonla görüşen Özkoç, bölgedeki çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi aldı.
Özkoç ve Tanal, daha sonra İl Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte Cumayeri'ne geçti.
Burada muhtarlarla bir araya gelen heyet, selden hasar gören yerlerde inceleme yaptı, ihtiyaçlar konusunda vatandaşlarla görüştü.
Özkoç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Esmahanım Köyü'nde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiden birinin cesedine ulaşıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kaybın daha fazla artmaması temennisinde bulunan Özkoç, Cumayeri'nin ardından Esmahanım Köyü, Akçakoca ve Kocaali ilçesine geçeceklerini, çalışmaları yerinde takip edeceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Sakarya, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! Anayasa Mahkemesi Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na 5 bin 500 lira tazminat ödenecek 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:49:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Düzce'deki sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]