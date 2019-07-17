Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı

2 saat önce

Sakarya ve Düzce'de akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı, System.String[]
Sakarya ve Düzce'de akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya ve Düzce'nin batı kesimlerinde ( Akçakoca, Çilimli, Cumayeri, Gümüşova, Gölyaka) etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini yeniden artıracağı ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
Akçakoca, Gölyaka, Sakarya, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]