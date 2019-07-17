Sakarya ve Düzce için sağanak uyarısı
2 saat önce
Sakarya ve Düzce'de akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:11 Kaynak: AA
ve Düzce
'de akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya ve Düzce'nin batı kesimlerinde ( Akçakoca
, Çilimli
, Cumayeri
, Gümüşova
, Gölyaka
) etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini yeniden artıracağı ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını
ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
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