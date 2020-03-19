Sakarya ve Karabük iş dünyasından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sakarya ve Karabük iş dünyasından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek - Son Dakika Ekonomi

Sakarya ve Karabük iş dünyasından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek

6 saat önce

Sakarya ve Karabük'te faaliyetini sürdüren iş dünyası temsilcileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek verdi.

Sakarya ve Karabük iş dünyasından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek, System.String[]

Sakarya ve Karabük'te faaliyetini sürdüren iş dünyası temsilcileri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek verdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, 21 maddelik pakette iş dünyasının taleplerinin yer aldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi tedbir paketi; üretici, tüketici ve devletin birlikte hareket ederek bu sürecin en doğru ve en az hasarla yönetilmesine olanak sağlayacak. Ekonomik anlamda ilk adım olarak içerikli, yerinde ve iş dünyası açısından olumlu bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Hazırladıkları önerilerin pakette yer almasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Altuğ, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu iyileştirmelerin hayata geçmesiyle iş dünyamız başlangıç olarak bir nebze de olsa rahatlayacaktır ancak iş dünyasının beklentileri de devam etmektedir. Özellikle sonu belirsiz bir süreç olması sebebiyle vergi yapılandırmaları, can suyu kredileri, sicil affının getirilmesi konularında beklentiler devam ederken, ertelemelerin uzatılmasına da ihtiyaç duyulabilir. Piyasalardaki nakit akışını sağlamayı hedefleyen ekonomi içerikli uygulamaların tüm sektörlerimize bir nefes aldıracağı şüphesizdir. Ticaret erbaplarımız ve üreticilerimizin bu süreçten en az hasarla çıkabilmeleri ve ekonomi çarklarının istikrarla döndürülebilmesi için iyileştirme çalışmalarının artarak devam edeceğine inanıyoruz."

Altuğ, ülke olarak zor ve daha önce tecrübe edilmemiş bir dönemden geçildiğini, gerek halkın hassasiyeti gerekse devletin tedbirleri ve uzmanların müdahaleleriyle bu süreci en az hasarla atlatacaklarına inandıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Hükümete ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

"Bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecek"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun da para politikasına yönelik alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle mali bir paketle desteklendiğini belirtti.

İş dünyası olarak geçen hafta ekonomi yönetimine sundukları önerilerin karşılığını aldıklarını aktaran Coşkun, "Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekun bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkun, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün itibarıyla 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Bu tedbir ve teşvikler sayesinde ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir."

"Üretim, ticaret ve istihdam yara almadan devam edecek"

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, sağlık ve ekonomik için alınan kararları sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Destek paketinin yerinde ve zamanında yapılmış bir müdahale olduğuna işaret eden Sarı, "Mevcut durumda moral kaynağı oldu. Üretim, ticaret ve istihdam yara almadan devam edecek. Halkımızın hassasiyeti, devletimizin tedbirleri, birlikten kuvvet doğar mantığıyla bu zor süreci en az zararla atlatacağımıza olan inancım tamdır. Türkiye'nin bu salgınla birlikte birlik ve beraberlik içinde nasıl mücadele ettiğini ve kenetlendiğini tüm dünya görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu paket ekonomiye nefes aldıracak"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Mescier, "Bu paket ekonomiye nefes aldıracak, bir süre taşıyacaktır. İlerleyen zamanlarda daha da genişleyeceğine, yaşanan durumlara göre detaylandırılabileceğine inanıyorum. Karabük özellikle demir çelik, turizm ve konfeksiyon sektörlerinde öne çıkan bir il. Ülke ekonomisine katkısı da büyüktür. Biz oda olarak her zaman esnafımızın ve sanayicimizin yanındayız. Yakından takip ediyoruz. Bu paketten yararlanmaları konusunda da ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci hep birlikte aşacağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi Başkanı Ahmet Nur da Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini desteklediklerini kaydetti.

Pakette her detayın düşünüldüğünün altını çizen Nur, "Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paket, Kovid-19 nedeniyle bozulan piyasaya katkı sunacak. Piyasayı rahatlatacaktır. Bu süreci hep birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:32 Kaynak: AA

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