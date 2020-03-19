Sakarya ve Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Sakarya ve Karabük'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek
32 dakika önce
Sakarya ve Karabük'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sakarya ve Karabük'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.
Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu arada Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da vatandaşların alkışlarını telefonla kaydetti ve onlara alkışlarla destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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