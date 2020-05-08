Sakarya ve Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika

Aynı mevkide meydana gelen bir başka kazada ise H.A. yönetimindeki 78 BT 968 plakalı tır freni patlaması sonucu, Rıdvan Çuku (29) idaresindeki 55 AZU 66 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yapılan c¸alıs¸manın ardından tır vinc¸ yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazada yaralanan Salgın, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Salgın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Ş.Y, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak uyarı tabelası ve demir bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü Ş.Y. araçta sıkıştı.

Sakarya ve Karabük 'te meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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