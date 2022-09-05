Düzce ve Bolu 'da ise uyum eğitimi programı kapsamında ilk gün velilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Velileriyle Demir İlkokuluna gelen öğrenciler, okulun toplantı salonuna alındı. Burada öğrenci ve velilere, okul müdürü ile öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya ve Karabük'teki okullarda uyum eğitimi başladı - Son Dakika

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