Sakarya ve Kocaeli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sakarya ve Kocaeli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Sakarya'da Yeni Cami'de ikindi namazı öncesi şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Başiş, programda yaptığı konuşmada, şehitler için hatimler indirildiğini, mevlitler okunduğunu, salavatlar getirildiğini söyledi.

Şehitler ve vatan için duanın önemine değinen Başiş, "Şehitler için vatan için dua edelim. Duanın açmayacağı kapı yok. İki türlü dua vardır. Kavli ve fiili dua. Fiili duayı 15 Temmuz'da 250 şehit vererek yaptık. Biz o şehitlerimizin arkasından şunu söylüyoruz. Gerektiğinde bu cennet vatan için şehit olmak gerekiyorsa canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Bu duygularla Rabbim okuduğumuz hatmi şerifleri kabul eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin." diye konuştu.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Sakarya Valiliğince vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Fevziye Camisi'nde ikindi namazı öncesi düzenlenen programda da sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan ile vatandaşlar katıldı.