Sakarya ve Kocaeli'de iki haftada 330 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 330 kişiye müdahalede bulundu.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle tatil zamanları teyakkuz halinde çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Ekipler, Kurban Bayramı Tatili süresince 83 kişiye müdahale ederken, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde de 83 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, 1 Haziran-1 Ağustos tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 444 kişiye müdahale etti.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, muhtemel boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

KOSKEM ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle en yoğun günlerini yaşayan sahillerde, son 2 haftada boğulma tehlikesi geçiren 164 kişiyi kurtardı.

KOSKEM ekipleri, görev bölgelerinde 38 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

Kentte halkın güvenli bir şekilde denize girebilmesi için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında veriliyor.